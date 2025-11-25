Haberler

Arteta, Bayern Münih ile Zorlu Maça Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, güçlü bir konumda olduklarını ve bu durumu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih karşısında güçlü bir konumda olduklarını ve bunu korumak istediklerini söyledi.

Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynayacakları maç öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig'de Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 4-1 kazandıkları derbideki enerjiyi yarın stada ve tüm oyunculara taşımaları gerektiğini belirten İspanyol teknik adam, "En iyi takımlara karşı aynı hakimiyet, agresiflik ve verimlilikle oynayacağız. Yine çok iyi hazırlandık. Maçın öneminin farkındayız. Güçlü bir konumdayız ve bunu korumak istiyoruz. Önümüzde çok güzel ve zorlu bir maç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Arteta, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Harry Kane ve Michael Olise ile karşılaşmanın zorluğuyla ilgili soruya, "Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlıyız, onlar da öyle. Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, Manchester City'de antrenörlüğünü yaptığı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Company'nin kariyeriyle ilgili soru üzerine, "Ne yapmaya karar verirse versin mükemmel olacağına inanıyordum ve işlerinin bu kadar iyi gitmesine çok seviniyorum. Çünkü çok zeki, futbolu seviyor ve savaşçı ruhlu. Ne yaparsa yapsın, çok başarılı olacağını biliyordum. Bu yüzden hiç şaşırmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.