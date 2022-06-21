Artem Dzyuba, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü oluyor! Sözleşme detayları bile ortaya çıktı
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Uzun süredir golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin Zenit ile yollarını ayıran Artem Dzyuba ile anlaştığı belirtildi. Rus basının son dakika geçtiği haberde 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden yıllık 2.5 milyon eurodan fazla maaş alacağı öne sürüldü.
Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız golcü Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardı.
YILLIK 2.5 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANACAK
Rusya'dan Match TV'nin haberine göre Artem Dzyuba yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Deneyimli golcünün sarı-lacivertlilerden alacağı yıllık maaşın takım bonusları ile birlikte 2.5 milyon euroyu geçeceği belirtildi. Bonservisi elinde olan futbolcunun ayrıca imza parası alacağı da ifade edildi.
GEÇEN SEZON 13 GOL ATTI
33 yaşındaki Rus golcü geçen Zenit forması altında 39 maçta sahaya çıkarken, 13 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
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