Art arda iki İspanyol tenisçiyi eleyen Zeynep Sönmez, Madrid'de 3. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez: "Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum"

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.

İspanya'nın mevcut durumda bir numaralı kadın tenisçisi olan Cristina Bucsa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, İspanyol rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı.

İlk seti 6-1 ile çok rahat geçen Zeynep, ikinci sette 3-0 geriden gelip oyunu 5-3 lehine taşısa da, servislerde yaptığı hatalardan ve Bucsa'nın artan performansına karşılık verememesinden dolayı tie-break'te 7-6 yenilerek, maçı üçüncü sete taşıdı.

Oyun disiplinini ve konsantrasyonunu hiç bozmadan başladığı son sette rakibini 6-2 yenen Zeynep Sönmez, ismini bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından kortta soruları yanıtlayan Zeynep Sönmez, "Çok çok zor bir maç oldu. Sonunda kazandığım için memnunum. Cristina büyük bir oyuncu. Onunla aynı pistte yer almak benim için büyük şanstı. Ona diğer turnuvalarda başarı diliyorum. Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum." dedi.

İlk turda Carlota Martinez Cirez ve ardından Cristina Bucsa olmak üzere art arda iki İspanyol tenisçiyi turnuva dışı bırakmasıyla ilgili soruya da yanıt veren milli tenisçi, "Elbette, rakiplerimin burada büyük seyirci desteği vardı. Ama ben mutluyum. Bu bir tenis maçı. Her zaman kazanmaya çalışırsın ve ben de kazandığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan karşılaşmayı canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE'nin spor kanalı TDP'de yapılan yorumlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk iki maçta çok iyi bir performans ortaya koyduğu ve bu galibiyetlerin ardından turnuvada daha üst yerlere çıkmak için "önünün açık olduğu" vurgulandı.

"Cristina, Türk duvarını geçemiyor." ifadesini sık sık tekrarlayan TDP yorumcusu, Zeynep Sönmez'in maçta konsantrasyonunu korumak için birçok kez yüzünü duvara dönerek içinden kendisine verdiği sözlerin de kazanmasında etkili olduğunu savundu.

Sönmez'e Madrid'deki bir grup Türk vatandaşı da maç sırasında büyük destek verdi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turdaki rakibi Arjantinli Solana Sierra olacak.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
