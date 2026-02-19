Haberler

Premier Lig lideri Arsenal, son sıradaki Wolverhampton ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sonuncu sıradaki Wolverhampton ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. Arsenal, 58 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 10 puanla son sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta mücadelesinde lider Arsenal, deplasmanda sonuncu sıradaki Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 53 puanı bulunuyor.

Bu sezon 7. beraberliğini elde eden Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

