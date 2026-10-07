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Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

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Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı
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Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 2019'da göreve başlayan Arteta, geçen sezon Arsenal'i 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Arsenal'i 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta, kulübün 14. kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arteta ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalanmasından dolayı mutlu oldukları ifade edildi. 2019 yılında göreve başlayan İspanyol teknik adam ise geleceğini bu kulübe adamaktan ve Arsenal için en iyisini isteyen insanlarla çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, 140 yıllık kulüp tarihinin böylesine özel bir döneminde takımı yönetmekten gurur duyduğunu belirtti.

Mikel Arteta, İngiliz temsilcisinin başında çıktığı 360 maçta 224 galibiyet, 60 beraberlik ve 76 mağlubiyet alırken, 2,03 puan ortalaması yakaladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte Premier Lig'de 1, İngiltere Kupası'nda 1 ve Community Shield'de de 3 şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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