UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Arsenal, ilk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Arsenal, 44'üncü dakikada Bukayo Saka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak 20 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak finalde Paris Saint-Germain - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı