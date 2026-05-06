Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. 20 yıl aradan sonra bu başarıyı elde eden Arsenal, finalde Paris Saint-Germain ve Bayern Münih eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Arsenal, ilk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Arsenal, 44'üncü dakikada Bukayo Saka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak 20 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak finalde Paris Saint-Germain - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Taraftarın tepkisine olay cevap
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

Bu adamı kim durduracak?