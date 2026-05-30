Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, PSG'yi 6. dakikada Havertz'in golüyle ilk yarıda 1-0 mağlup etti.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Psg : Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz

Gol: Dk. 6 Havertz (Arsenal)

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele ettiği Paris Saint-Germain ( Psg ) karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi

Yorumu size bırakıyoruz!

Mert Hakan Yandaş ve Kerim Rahmi Koç dev konseri beraber izledi

Yine bir aradalar!
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam