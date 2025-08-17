Arsenal, Premier Lig'in İlk Haftasında Manchester United'ı Yenerek Galibiyetle Başladı

Arsenal, Premier Lig'in İlk Haftasında Manchester United'ı Yenerek Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Maçta milli kaleci Altay Bayındır 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Londra ekibi Arsenal oldu. Topçular'ın golü 13. dakikada Riccardo Calafiori'den geldi.

Öte yandan, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'nin yeni teklifine Benfica'dan dakikalar içinde cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.