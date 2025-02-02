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Arsenal, Manchester City'i 5-1 ile Geçti

Arsenal, Manchester City'i 5-1 ile Geçti
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Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Manchester City'i 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı önde kapatan Arsenal, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

Arsenal, Premier Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 2. dakikada Martin Odegaard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım, 55. dakikada Erling Haaland ile 1-1'i beraberliği yakaladı. Arsenal, müsabakanın 56. dakikasında Thomas Partey ile üstünlüğü tekrar aldı ve skoru 2-1 yaptı. Mikel Arteta'nın öğrencileri daha sonra 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin attığı gollerle sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Arsenal, puanını 50 yaptı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Manchester ise 41 puanla 4. sırada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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