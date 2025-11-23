Haberler

Arsenal, Londra Derbisinde Tottenham'ı Farklı Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Tottenham'ı 4-1 mağlup etti. Maçta Eberechi Eze üç gol birden atarak hat trick yaparken, Arsenal bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 4-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda oynanan ve 36. dakikada Leandro Trossard'ın perdeyi açtığı maçta Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze attı.

Konuk takımın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.

Premier Lig tarihinin hat trick yapan 400. futbolcusu olan 27 yaşındaki Eze, Kuzey Londra derbisinde de Ted Drake (Arsenal, Ekim 1934), Terry Dyson ( Tottenham, Ağustos 1961) ve Alan Sunderland (Arsenal, Aralık 1978) ardından bu rekabette aynı başarıya ulaşan dördüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Lider Arsenal bu galibiyetin ardından puanını 29'a çıkarırken, Tottenham Hotspur 18 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.