Arsenal, Londra derbisinde büyük fırsatı tepti

Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kaldı. Chelsea, mücadeleyi 38. dakika itibariyle 10 kişi sürdürdü.

  • Arsenal ile Chelsea arasındaki Premier Lig maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Chelsea, 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
  • Arsenal, 30 puanla lig liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

CHELSEA İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI.

Ev sahibi takım 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

İkinci yarının 48. dakikasında Chelsea, Trevoh Chalobah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım ise 59. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca derbi 1-1 berabere sona erdi.

ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 30 yapan Arsenal liderliğini sürdürdü. Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea ise 24 puanla 3. sıraya geriledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
