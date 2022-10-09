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Arsenal, Liverpool'u bozguna uğrattı! Kırmızılar'ın çöküşü durdurulamıyor

Spor Haberleri

Arsenal, Liverpool'u bozguna uğrattı! Kırmızılar'ın çöküşü durdurulamıyor

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Londra temsilcisi liderlik koltuğunu korurken, Jürgen Klopp'un öğrencileri ise zirvenin 14 puan gerisine düştü.

Arsenal ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

ARSENAL LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Martinelli, 45+5. ve 76. dakikada(p) Bukayo Saka kaydetti. Liverpool'un golleri ise 34. dakikada Darwin Nunez ile 53. dakikada Firmino'dan geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Arsenal liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korumasını bildi.

Arsenal, Liverpool'u bozguna uğrattı! Kırmızılar'ın çöküşü durdurulamıyor

LIVERPOOL ÇÖKÜŞTE

Jürgen Klopp'un öğrencileri ise bu sezon adeta yıkımı yaşıyor. Liverpool 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelirken, zirvenin şimdiden 14 puan gerisinde kaldı.

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