Arsenal, İsveçli Golcü Viktor Gyökeres'i Kadrosuna Kattı

İNGİLTERE ekibi Arsenal, Sporting CP forması giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu Londra ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, 14 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kariyerinde daha önce İngiltere'de Brighton, Swansea City ve Coventry formalarını giyen İsveçli golcü, 2023/24 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giydi. Geçen sezon Sporting formasıyla 52 resmi maça çıkan Gyökeres, bu maçlarda 54 gol, 12 asist kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor