Arsenal, İsveçli Golcü Viktor Gyökeres'i Kadrosuna Kattı

Arsenal, İsveçli Golcü Viktor Gyökeres'i Kadrosuna Kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sporting CP'den Viktor Gyökeres ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki forvet, 14 numaralı formayı giyecek.

İNGİLTERE ekibi Arsenal, Sporting CP forması giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu Londra ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, 14 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kariyerinde daha önce İngiltere'de Brighton, Swansea City ve Coventry formalarını giyen İsveçli golcü, 2023/24 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giydi. Geçen sezon Sporting formasıyla 52 resmi maça çıkan Gyökeres, bu maçlarda 54 gol, 12 asist kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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