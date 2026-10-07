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Arsenal, İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile 2030'a kadar sözleşme uzattı

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Arsenal, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde sözleşme uzattı. Kulüp açıklamasında Arteta'nın sözleşme imzaladığı ve geçen sezon 14. kez şampiyonluğa ulaşılmasıyla şampiyonluk kazanan 7. teknik direktör olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'da 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde sözleşme uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın Arsenal ile yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Açıklamada, "Mikel, geçen sezon 14. kez şampiyonluğa ulaşmamızla birlikte şampiyonluk kazanan 7. teknik direktörümüz oldu." bilgisi de verildi.

Kaynak: AA
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