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Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı

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Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Dubai'deki antrenman kampında sakatlanan Havertz, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Premier Lig devi Arsenal'e takımın yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 34 maçta forma giyen Havertz, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı

Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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