Haberler

Arsenal'ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16 yaşındaki Max Dowman, Arsenal ile Everton arasında oynanan maçta attığı gol ile Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. Arsenal, bu galibiyetle ligdeki liderliğini sürdürdü.

İngiliz futbol kulübü Arsenal'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Premier Lig'de lider Arsenal konuk ettiği Everton'ı 89. dakikada Gyökeres ve 90+7'de Dowman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiliz sağ kanat oyuncusu Dowman, 16 yaş 73 günlükken attığı bu golle Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Daha önce en genç golcü ünvanın 2005 yılında attığı gol ile Everton oyuncusu James Vaughan'a (16 yaş 270 gün) aitti.

Ligin zirvesinde yer alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken iki maçı eksik bulunan Manchester City ile arasında 10 puanlık fark oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

