Arsenal'in eski kalecisi Manninger aracına tren çarpması sonucu hayatını kaybetti

Avusturya'da, Alexander Manninger'in kullandığı araca tren çarptı. 48 yaşındaki eski kaleci, olayda hayatını kaybetti. Avusturya Futbol Federasyonu, Manninger'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger, ülkesi Avusturya'da aracına tren çarpması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz The Telegraph gazetesine göre Manninger'in kullandığı araç, Salzburg'un kuzeyinde sabah saatlerinde demiryolu hatlarını geçerken bir trenin çarpması sonucu birkaç metre sürüklendi.

Kazada araçta tek başına olan Manninger, acil müdahale ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Avusturya Futbol Federasyonu açıklamasında, Manninger'in vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Avusturya futbolu sadece olağanüstü bir kaleciyi değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca yerel futbolu şekillendiren ve uluslararası alanda temsil eden bir kişiliği de kaybetti." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı kaleci, Arsenal ile bir İngiltere Premier Ligi, bir İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası'nı kaldırmış, Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu da yaşamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı