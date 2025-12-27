Haberler

Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı karşısında hata yapmadı

Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı karşısında hata yapmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1 kazandı.

3 GOL VE KAZANAN ARSENAL

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı karşısında hata yapmadı

ARSENAL LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Arsenal, puanını 42'ye yükselterek yeniden lider oldu. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton, 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, zorlu maçta kendi sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

İtalya Semih'i konuşuyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti