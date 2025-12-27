Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı karşısında hata yapmadı
Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1 kazandı.
3 GOL VE KAZANAN ARSENAL
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA
Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
ARSENAL LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Arsenal, puanını 42'ye yükselterek yeniden lider oldu. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton, 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, zorlu maçta kendi sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.