Arsenal, Ekvadorlu Savunma Oyuncusunu Kiraladı

Arsenal, Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kiralama işleminde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Arsenal, Alman temsilciyle Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hincapie'yi transfer etmek istemesi halinde 52 milyon avro bonservis ödeyecek.

Ekvadorlu futbolcu, Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera ve Eberechi Eze'nin ardından teknik direktör Mikel Arteta'nın bu yaz yaptığı sekizinci transfer oldu.

