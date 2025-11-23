Haberler

Arsenal derbide Tottenham'ı farklı geçti

Arsenal derbide Tottenham'ı farklı geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde evinde karşılaştığı Tottenham'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Ligde 9. kez kazanan Arsenal puanını 29'a çıkararak liderliğine devam etti.

  • Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham'ı 4-1 mağlup etti.
  • Arsenal, bu galibiyetle ligde 29 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.
  • Tottenham, bu mağlubiyetle 18 puanla ligde 9. sırada kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşmayı Arsenal, 4-1'lik skorla kazandı.

NEFES KESEN DERBİ ARSENAL'İN

Müsabakanın 36. dakikasında Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Eberechi Eze'nin attığı golüyle de skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarının 46. dakikasında Eberechi Eze farkı 3'e çıkaran golü kaydederken, konuk takım Richarlison ile skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eberechi Eze, attığı golle hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal derbide sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde 9. galibiyetini kazanan Arsenal puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Tottenham ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

F.Bahçe'den Sörloth sözleri: Sürprizlere açık olun
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.