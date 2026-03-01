Haberler

Premier Lig'de lider Arsenal, Chelsea'yi mağlup etti

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Arsenal'ın gollerini Saliba ve Timber atarken, Chelsea'nin kendi kalesine attığı gol ise maçı çalkaladı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Chelsea karşısında William Saliba'nın 21 ve Jurrien Timber'in 66. dakikadaki golleriyle galip geldi.

Konuk takımın golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie, kendi kalesine attı. Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı.

Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Chelsea ise 45 puanla 6. sırada kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
