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Arsenal, 22 futbolcuyla yollarını ayırıyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 22 futbolcuyla yollarını ayıracağını duyurdu. Kulüp, Mohamed Elneny ve Cedric Soares gibi isimlerle de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 22 futbolcuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amario Cozier-Duberry, Karl Hein ve Reuell Walters'ın da sözleşmesinin sona erdiği ancak bu futbolcularla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Kulübün teşekkür ettiği futbolcular arasında Türk takımlarıyla adı anılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares de yer alıyor.

Londra ekibinin kadrosunda düşünmediği futbolcular şunlar:

Mauro Bandeira, Omari Benjamin, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D'Angelo, Henry Davies, Ovie Ejeheri, Mohamed Elneny, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Cedric Soares,

Kido Taylor-Hart.

Kaynak: AA / Spor

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