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Arpalı'dan 4 sporcu Türkiye Boks Şampiyonası finallerine katılacak

Arpalı'dan 4 sporcu Türkiye Boks Şampiyonası finallerine katılacak
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Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, 20-28 Haziran'da Kayseri'de düzenlenecek Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerinde yarışacak.

Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, Kayseri'de düzenlenecek Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Bayburt'un Arpalı beldesinde boks eğitimi alan 4 sporcu, 20-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerine katılacak.

Şampiyonada Bayburt'u temsil edecek sporcular, minikler kategorisinde ringe çıkacak. Türkiye finallerine hazırlıklarını sürdüren ekip, organizasyonda derece elde etmek için mücadele verecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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