Aroma, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın Ana Sponsoru Oldu

Türkiye Sutopu Federasyonu, Manisa'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsorluğu için meyve suyu markası Aroma'yla anlaştı. Şampiyonanın ana sponsorluğu anlaşması için yapılan imza törenine Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ile Aroma Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun katıldı.

Türkiye Sutopu Federasyonu, Manisa'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsorluğu için meyve suyu markası Aroma'yla anlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, kızlarda 30 Temmuz-5 Ağustos, erkeklerde ise 8-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın ana sponsorluğu anlaşması için yapılan imza törenine, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ile Aroma Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun'un katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mete Erol, "Türkiye'nin en köklü markalarından Aroma ile iş birliği yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. Bizler için büyük bir önem taşıyan ev sahipliğini gerçekleştirdiğimiz 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na verdiği destekten dolayı Aroma ailesine teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Ekrem Dolun ise imzalanan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada "Aroma bugüne dek birçok farklı proje ile sporu ve sporcuyu desteklemeye gönül vermiş ve bu anlamda pek çok sponsorluğa imza atmış bir marka. Yüzme ve sutopu gibi su sporlarının ülkemizde yükselişte olduğunu görüyor ve buna katılımı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 17 Yaş Altı Avrupa Sutopu Şampiyonası'na sponsorluğumuzu da bu hedefimizin bir parçası olarak hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.