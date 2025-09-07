Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u Farkla Geçti

Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 41-20 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 41-20 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devre farkı daha da açan son iki sezonun şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 41-20 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
