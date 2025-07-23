Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı Yeni Yönetimiyle Medya Karşısında

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı Yeni Yönetimiyle Medya Karşısında
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Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi, Bodrum Golf Club'ta düzenlenen etkinlikte basınla bir araya geldi. Kulüp başkanı Emin Palalı, devraldıkları borcu ve takımın geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi basınla bir araya geldi.

Bodrum Golf Club'ta düzenlenen etkinliğe, Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetim kurulu üyeleri ve sporcular, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan ve Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk katıldı.

Kulüp başkanı Emin Palalı, etkinlikteki konuşmasında, kulübü yaklaşık 7 milyon lira borçla devraldıklarını söyledi.

Sezona yeni yönetimle başladıklarına dikkati çeken Palalı, "Bodrum'da beş kupası olan, Avrupa'da mücadele eden, Muğla'da göğsünde ay-yıldız taşıyan tek takım biziz. Geçmişin yüklerini omuzlayarak geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kulüp asbaşkanı Selim Yıldız ise yeni yönetimin gençliğine ve enerjisine vurgu yaptı.

Etkinliğin sonunda üyeler ve sporcular basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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