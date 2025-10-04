Haberler

Armada Praxis Yalıkavak EHF Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka temsilcisi HH Elite'ye 40-23 yenilerek turnuvaya veda etti.

Horsens Torstedhallen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili olan HH Elite, maçı 40-23 kazandı.

Armada Praxis Yalıkavak, bu sonuçla EHF Avrupa Ligi'ne veda etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
