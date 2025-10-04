Armada Praxis Yalıkavak EHF Avrupa Ligi'ne Veda Etti
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka temsilcisi HH Elite'ye 40-23 yenilerek turnuvaya veda etti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda Armada Praxis Yalıkavak, 25-24 kazandığı maçın rövanşında Danimarka temsilcisi HH Elite'ye 40-23 yenilerek elendi.
Horsens Torstedhallen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili olan HH Elite, maçı 40-23 kazandı.
Armada Praxis Yalıkavak, bu sonuçla EHF Avrupa Ligi'ne veda etti.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor