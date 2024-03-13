Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 mağlup etti. Armada Praxis Yalıkavak, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yendi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Armada Praxis Yalakavak, maçı 34-17 kazandı.
Armada Praxis Yalakavak, 16 maçında 13. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Aksaray Belediyespor ise 17. maçında 16. yenilgisini aldı ve 2 puanda kaldı.