Haberler

Arkasspor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 Yenerek Zaferle Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Liginin ikinci haftasında Arkasspor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takım ilk iki seti kazanmasına rağmen konuk ekip ardarda 3 set alarak maçı kazandı.

Salon: Sungurlu Mahmut Atalay

Hakemler: Hüseyin Kamber, Hasan Olgun

Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood Rasooli, Emircan, Erenhan, Metin, Burak, Era Yetkin, Ahmlet Kaan, Eneshan, Tayeb Enısamarein, Mehmet Can, Salih

Arkasspor: Kadir, Eyüpcün, Hüseyin Emir, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf Ali, Taha, Christopher, Muharrem, Semih, Tura Boran, Ahmet

Setler: 25-23, 25-20, 22-25, 26-28, 10-15.

Süre: 2 saat 42 dakika

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Liginin ikinci haftasında Arkasspor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi.

Ev sahibi Sungurlu Belediyespor, karşılaşmanın ilk 2 setini kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Konuk ekip ise ardarda 3 set kazanarak karşılaşmayı 3-2'lik skorlar galip tamamladı.

Maça taraftarlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım

Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun

Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki: Hakemi bu gece...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.