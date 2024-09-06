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Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sırasında çekilen görüntülerde, Abdülkerim'in Kerem'i görünce sırtını yaslayışı futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına bu akşam Galler deplasmanında çıkıyor.

KEREM'İ GÖRÜNCE HEMEN YASLANDI

Antrenman sırasında çekilen görüntülerde Abdülkerim'in kim diye baktıktan sonra Kerem'i görünce sırtını yaslayışı futbolseverleden büyük beğeni aldı.

Galler ve Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Emre null:

milli takım maçlara Kuran tilavetiyle duayla besmele ile başlamalı taraftarlar asla küfürlü konuşmamali stada Dini levhalar asılmali asla alkolu tuketilmemeli bunlar yapılırsa Dünya şampiyonu oluruz basarili oluruz yoksa ağlamaya devam

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MUSTAFA ALİ_5635:

HAYIRSIZLAR....

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