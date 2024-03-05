Arkas Spor, TÜRŞAD ile karşı karşıya geliyor
Efeler Ligi 23. haftasında Arkas Spor, TÜRŞAD ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Efeler Ligi 23. haftasında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 23. haftasında yarın TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde 6. basamakta yer alırken, TÜRŞAD ise 6 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.
Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto galibiyetinden sonra TÜRŞAD'ı da mağlup etmek istediklerini belirterek, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. - İZMİR