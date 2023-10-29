Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Yendi

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Halit Kurtuluş, Gyorgy Grozer, Mirza Lagumdzija, Gazi Ertuğrul Metin (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Jordan Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR: Far Armin Afshin, Ehsan Daneshdoust, Ömer Furkan Dur, Christian Mejias, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat (Muhammed Aray, Çağatay Durmuş, Melih Sıratca)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-17

SÜRE: 79 dakika (24, 31, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-17, 25-23 ve 25-17 sonuçlandı.