Arkas Spor Kupa Voley'de finale yükseldi

Arkas Spor, Kupa Voley yarı final maçında Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 23-25, 30-32, 25-23, 25-20 ve 15-11 sonuçlandı. Karşılaşmayı Gyorgy Grozer 26 sayıyla tamamlarken, bu oyuncuyu 24 sayıyla Efe Mandıracı, 14 sayıyla Burutay Subaşı takip etti. Kupa Voley'de final karşılaşması yarın saat 17.00'de Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Hakemler: Sadettin Deneri, Oğuzhan Ahmet Ünal

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Gyorgy Grozer, Nikolay Kartev (Ahmet Karataş, Nicholas Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Jordan Canham)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Ter Maat Wouter, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Oreol Camejo, Matthew Anderson (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 23-25, 30-32, 25-23, 25-20, 15-11

Süre: 143 dakika (33, 35, 29, 28, 18) - İZMİR