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Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı Yenerek Seriyi Eşitledi

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı Yenerek Seriyi Eşitledi
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Arkas Spor, Efeler Ligi play-off 3-4 etabında dün Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi eşitledi. Şimdi İstanbul'da oynanacak son maçı kazanarak ligi 3'üncü sırada tamamlamak istiyor.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ikinci maçında dün sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi eşitleyen Arkas Spor, son maçı da kazanıp ligi 3'üncü sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de seyircileri önünde rakiplerini yenerek seriyi eşitlediklerini belirtti.

İstanbul'da bir kez daha kazanarak sezonu lig üçüncüsü olarak tamamlamak istediklerini aktaran Özden, "Sezonun son maçında iyi voleybol ve galibiyetle sezonu noktalama hedefindeyiz. Ekibimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

İki galibiyete ulaşan takımın sezonu üçüncü olarak tamamlayacağı serinin üçüncü ve son maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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