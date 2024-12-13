Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

Suriye'den tarihi görüntüler

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, yarın Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip Fenerbahçe ise oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Arkas Spor, bu karşılaşmada sarı-lacivertlileri mağlup ederek zirve takibini sürdürmeyi devam ettirmek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Maçtan mutlu ayrılmak istediklerini belirten Özden, "Ekibimize güveniyoruz ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. İstanbul'dan mutlu bir şekilde İzmir'e dönmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
img

TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza
img

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.