Arkas Spor'da Transfer Hareketliliği: Emir Kaan Öztürk Bursa'ya Gitti
EFELER Ligi'nden çekilen Arkas Spor, altyapısındaki gençlerle 1. Lig'de mücadele edecek. Orta oyuncu Emir Kaan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Ayrıca, deneyimli pasör çaprazı Georg Grozer veda etti.
EFELER Ligi'nden çekilme kararı alıp önümüzdeki sezon altyapısından yetişen gençleriyle 1'inci Lig'de boy göstermeye hazırlanan Arkas Spor'da orta oyuncu Emir Kaan Öztürk, İzmir temsilcisinden ayrıldı. Önceki sezon Galatasaray'dan transfer edilip, son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten 25 yaşındaki voleybolcu Bursa Büyükşehir Belediyespor'la anlaştı. Öte yandan 40 yaşındaki Alman pasör çaprazı Georg Grozer de sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak İzmir temsilcisinde unutamayacağı bir deneyim yaşadığını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor