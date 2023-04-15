Arkas Spor'da hedef Kupa Voley'i üst üste ikinci kez kazanmak

AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali ilk maçında 17 Nisan Pazartesi günü Bursa'da Halkbank'la karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, kupayı tekrar kazanmak istediklerini söyledi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, maçı kazanan ekibin finale yükseleceğini hatırlatarak, "Geçen sezon Sivas'ta kazandığımız kupayı bu kez Bursa'da kaldırmayı hedefliyoruz. Halkbank'ı mağlup etmemiz halinde Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibiyle finalde karşı karşıya geleceğiz. Ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank'la 17 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak Arkas Spor, rakibini mağlup ettiği takdirde bir gün sonra finalde mücadele edecek.

Öte yandan AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1-4 etabının ilk maçında da Halkbank'la karşılaşacak Arkas Spor, 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmede ilk maçı 23 Nisan Pazar günü Ankara'da, ikinci karşılaşmayı da 26 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynayacak. Gerekmesi durumunda iki takım Ankara'da son karşılaşmaya çıkacak.