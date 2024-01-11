Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur kapısını araladı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanya'da Rio Duero'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, tur kapısını araladı. Rakibiyle 17 Ocak Çarşamba günü evinde rövanş mücadelesine çıkacak İzmir temsilcisi çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İzmir'de oynanacak ikinci maçta mavi-beyazlılar rakibine 3-2 mağlup olsa bile adını son 8 takım arasına yazdıracak.

Arkas Spor bu sezon Avrupa arenasında Mursa Osijek (Hırvatistan), Neftohimik (Bulgaristan) ve Karlovarsko (Çekya) ile oynadığı ikişer maçı kazandıktan sonra Rio Duero'yu da ilk randevuda dize getirerek 7'de 7 yaptı. Mavi-beyazlı ekipte Efe 22, Hoag 18, Grozer ise 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arkas bu kupada daha önce 2 kez çeyrek finalde elenmişti.