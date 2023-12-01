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Arkas Spor, CEV Kupası'nda 8'li finale yükseldi

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Arkas Spor, CEV Kupası 16'lı final turunda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i geçerek adını 8'li final turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi, 8'li finalde Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak.

Arkas Spor, CEV Kupası 16'lı final turunda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i geçerek adını 8'li final turuna yazdırdı. Mavi-beyazlı ekip, 8'li final turunda Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, gösterdiği performansla Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, CEV Kupası 16'lı final turunda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i iki maçta da 3-0'lık skorla geçmeyi başardı. Adını 8'li final turuna yazdıran Arkas Spor'un rakibi ise Çekya'dan CEZ Karlovarsko oldu. Eşleşemenin ilk maçı İzmir'de oynanacak.

Öte yandan Arkas Spor, 3 Aralık Pazar günü Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı konuk edecek. Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 3 galibiyet 6 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, TÜRŞAD ise 2 galibiyet 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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