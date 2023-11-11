Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 6. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Efeler Ligi'nin erteleme maçında hafta içi konuk olduğu Halkbank'a 3-1 mağlup olarak yeni haftaya 9. sırada giren Arkas Spor, yarın 8. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 6. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadelesinde öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, seyircileri önünde oynadıkları son iki maçta Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor'u mağlup ettiklerini belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle bir engeli daha aşmak hedefindeyiz. Pazar günü tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi. - İZMİR