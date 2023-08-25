Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, yelken sporunu sevdirmek için kalıcı projeler hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Arkas, bu yıl yedincisi düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın Dilaila Beach Club'daki basın toplantısında, denizle iç içe yaşayan ve denizcilik sektöründe istihdam sağlayan bir şirket olduklarını belirterek, "Ülkemizde yelkeni sevdirmek, bu uygun coğrafyada daha çok yelken yapılmasını teşvik etmek amacıyla uzun vadeli ve kalıcı projeler hayata geçirmek hedeflerimiz arasında." dedi.

2017'de Çeşme Yelken İhtisas Kulübü'nden Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü'nü devraldıklarını hatırlatan Arkas, şöyle konuştu:

"12 sporcumuzu milli takıma kazandırdık. Avrupa ve dünya şampiyonlarında birincilik kazanmış sporcularımız var, sadece hobi sunmuyoruz, sportif başarı hedefiyle ilerliyoruz. İzmir'den Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı örnek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Çeşme'nin yanı sıra geçen yıldan itibaren dersler İzmir Marina'da da yapılmaya başladı. Yaz kış hem Çeşme hem İzmir'de 70 çocuğa eğitim veriyoruz. Yaz aylarında ise bu sayı 300-350'ye çıkıyor. Sporcuların bir sporu sevmesi için rekabet ortamı ve hedefi olmalı. Bu nedenle onlara ulaşmak isteyecekleri bir hedef vererek yarış organizasyonları yapıyoruz. Çeşme rüzgarı yelken için dünyanın en iyi parkurlarından. Sporu ve turizmi destekleyen marka etkinliklerin artması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."

Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda şimdiye kadar 300'ün üzerinde tekne ve 3 binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Asıl hedefimiz hep sürdürülebilir ve uluslararası bir yarışı var edebilmekti. Diğer yandan geçen yıl yabancı takımların da yarışa ilgi gösterdiğini gördük. 38 teknenin içerisinde 1 Bulgar ve 1 Rus teknesi vardı. Bu yıl ise 3 tekne var. Bu yıl gün sayımızı artırdık. 6 gün boyunca hem yarış hem eğlence olsun istedik." diye konuştu.

Bu yıl J70 model 4 tekne satın aldıklarını belirten Arkas, "Böylece her yaştan yelken severe yarışma heyecanı vererek daha kolay antrenman yapmaları ve takımlar kurmalarını sağlayacağız. Amacımız J70 ligine takım yetiştirmek. Bir taraftan da Arkas MAT Sailing Team'e yarışçı yetiştirerek takımı sürdürülebilir kılmak." dedi.

Arkas, tasarımından yapımına kadar yüzde yüz Türk takım, Türk tersane ve Türk sanatçılarla ortaya çıkardıkları bir tekne olan Blue Moon ile eylül ve ekim aylarında uluslararası arenada başarılara imza atmak istediklerini belirterek, "Arkas M.A.T. Sailing Team'in Avrupa'da korkulan bir takım olmasını istiyorum. Ancak bu şekilde onların dikkatini çekebiliriz ve yabancıların buradaki yarışların da rekabete değer olduğunu düşünmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.