Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu. Borusan Çılgın Sigma, Blue Moon ve Anything Dere Construction ilk 3 sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu.

Bu sene yedincisi düzenlenen organizasyonda ilk 3 sıra Borusan Çılgın Sigma, Blue Moon ve Anything Dere Construction'dan oluştu.

Bu sene ilki gerçekleştirilen Türkiye Yat Ligi'nin son ayağı da olan organizasyonun ardından ligde sıralama belli oldu. Borusan Çılgın Sigma'nın birinciliğe ulaştığı ligde Blue Moon ikinci, Beymetal Team Linea Rossa ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, yarışa katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bazı yarışlar var ki çıtayı yükselterek Türk yelkenciliğinin önünü açıyor. Bu yarış bunlardan biri. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Türkiye Yat Ligi'nin önümüzdeki senelerde daha çok katılımla Türk yelkenciliğine değer katan bir ürün haline gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da her yarış sonrasında bir sonraki yıl nasıl daha iyi yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu sene J70 yeniliğini kattık. Amacım Türk yelken sporunun gelişmesine katkıda bulunmak." diye konuştu.