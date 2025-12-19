Arjantin Şampiyonlar Kupası Finali Heyecanı

ARJANTİN futbolunun şampiyonları, dev kupa için kapışıyor. Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde, Apertura şampiyonu Platense ile Clausura şampiyonu Estudiantes kozlarını paylaşıyor.

KUPA AVCISI MUSLERA

Bu zorlu mücadelede Estudiantes'in kalesini, Galatasaray formasıyla 19 kupa kazanan file bekçisi Fernando Muslera koruyacak. Clausura şampiyonluğuna kurtardığı iki penaltı ile imza atan tecrübeli kaleci, koleksiyonuna yeni bir kupa eklemek için Platense karşısına çıkacak.

BÜYÜK TECRÜBE SOSA

Estudiantes'in bir diğer yıldızı Jose Sosa da finalde takımının en önemli kozlarından biri olacak. Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, Clausura finalinde yaptığı asistle maçı uzatmalara taşıyan deneyimli orta saha, büyük maçlardaki liderliğiyle yine ön planda olacak.

NEFESLER TUTULDU

Arjantin futbolunun iki şampiyonunu karşı karşıya getiren Arjantin Şampiyonlar Kupası finali, Cumartesi gece yarısı saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Bu dev final, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.