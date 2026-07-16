Haberler

Dünya Kupası'nda Messi'den bir rekor daha

Dünya Kupası'nda Messi'den bir rekor daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. 39 yaşındaki Messi, iki asistle galibiyette başrol oynarken, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu rekorunu kırdı.

ARJANTİN, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken takımın yıldız ismi Messi, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin, geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lionel Messi, 39 yıl 21 günlükken sahaya çıkarak 1958 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelede 37 yıl 236 gün ile forma giyen Fritz Walter ve Gunnar Gren'i geride bırakarak bu rekorun da sahibi olmayı başardı.

Messi, 21 golle turnuva tarihinin en golcü ismi konumunda. Dünya Kupası'nda 12 asist ile ilk sırada yer alan 39 yaşındaki yıldız futbolcu, 33 gol katkısıyla da zirvede yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı

15 Temmuz gecesi, Obama bakın neredeymiş?