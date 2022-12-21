Arjantin'in kupa sevinci kursağında kaldı! Dünya Kupası kutlaması can pazarına döndü

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zaferi Başkent Buenos Aires'te yaklaşık 5 milyon vatandaş tarafından kutlandı. Ancak kutlamalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Otobüsün gelişini izleyen taraftar çatının çökmesi sonucu hayatını kaybetti, kafasına parça düşen çocuk da komaya girdi. Üstü açık otobüse atlamaya çalışan taraftar ise ağır yaralandı.

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Arjantin, dev zaferi milyonlarca kişiyle kutladı. Başkent Buenos Aires'teki ünlü meydanı dolduran Arjantinliler, üzücü olayların içinde kaldı.Kutlamalarda çatının çökmesi sonucu bir taraftar öldü, kafasına parça düşen 5 yaşındaki çocuk da komaya girdi.

YERE ÇAKILAN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

La Nacion'da yer alan haberde, taraftarın çatının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Buenos Aires Sağlık Bakanlığı, kafasına çatıdan parça düşen 5 yaşındaki çocuğun da komaya girdiğini açıkladı.

KÜÇÜK ÇOCUK KOMADA

Ailesiyle birlikte kutlamalara katılan 5 yaşındaki çocuğun kafa travması nedeniyle yoğun bakımda olduğu bildirildi. Çocuğun durumu ağır.

FUTBOLCULARI HELİKOPTERLE ALDILAR

Milyonlarca taraftarın sevinç gösterilerinde abartıya kaçması, törenin yarıda kalmasına ve futbolcuların olay yerinden helikopterle ayrılmasına neden oldu. Bazı taraftarların silahla kutlama yapması ve takım otobüsüne atlamaya çalışması sonrası, Messi ve arkadaşları helikopterle tahliye edildi. Çatıdan üstü açık otobüse atlamaya çalışan taraftar ağır yaralandı.