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Argıncıkspor Uzatmada Kazandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Argıncıkspor, Kayseri Yolspor'u uzatmada attığı golle 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Argıncıkspor, Kayseri Yolspor'u uzatmada attığı golle 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Ebubekir Çolak, Samed Armut

Argıncıkspor: Semih Bahar, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Emircan Yıldırım, Yavuz Selim Kılıçaslan, Turan Derecik, (Dursun Şimşek Dk. 80), Doğukan Balıkçı, İlker Angıt, (İsmail Efe Dk. 67), Karahan Hamurcu, Ramazan Durdu, Berat Aydemir

Kayseri Yolspor: Aytaş Aydoğdu, Emre Akkoyun, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Şaban Balaban, Resul Kahriman, Abdullah Budak, Muhammed Akçiçek, Muhammed Turp, (Berkan Atay Dk. 84) Hanifi Can söğüt, Raşit Arslan, (Eren Muslu Dk. 70)

Goller: Doğukan Balıkçı (Dk. 45), Karahan Hamurcu (Dk. 90+3) (Argıncıkspor), Hanifi Can Söğüt (Dk. 69) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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