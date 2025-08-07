Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Samsunspor'un play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Panathinaikos ile Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmada her iki takımında etkisiz oyunu öne çıkarken, Shakhtar Donetsk deplasmanda aldığı bu skorla rövanş öncesi avantajı elde etti.

TURU GEÇENİN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde oynanacak rövanş karşılaşması Ukrayna ekibinin sahasında 14 Ağustos'ta oynanacak ve mücadele saat 21:00'de başlayacak. Turu geçen takım Samsunspor'un rakibi olacak.

