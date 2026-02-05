Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Haberler

Güncelleme:
Real Madrid'in maske testinde Arda Güler, aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesinde takımın en iyi sonucunu elde ederek sağlık ekibini şaşırttı.

Real Madrid'de yapılan son performans testleri Arda Güler'in fiziksel kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. İspanyol devinin sağlık ekibi tarafından uygulanan maske testi sırasında milli futbolcu, takım arkadaşları arasında en yüksek verileri elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

MASKE TESTİNDE EN İYİ SONUÇ ARDA'DAN

Real Madrid'in sezon içi fizyolojik değerlendirmeleri kapsamında futbolcular maske testine alındı. Test sonuçlarına göre Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında tüm takımın önüne geçti. Elde edilen verilerin ardından kulüp sağlık ekibinin sonuçlara inanmakta zorlandığı belirtildi.

FİZİKSEL VERİLERİYLE FARK YARATIYOR

Genç yaşına rağmen üst düzey dayanıklılık ve kondisyon değerlerine ulaşan Arda Güler'in bu performansı, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. İspanyol basınında yer alan yorumlarda, milli futbolcunun yalnızca yeteneğiyle değil, fiziksel gücüyle de elit seviyeye ulaştığı vurgulandı.

