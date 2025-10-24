Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldığı iddia edildi. İspanyol basını, genç yıldızın Real Madrid'in öncelikli hedefleri arasında yer aldığını yazdı.

"YETER Kİ KENAN GELSİN"

İtalyan basınına konuşan ünlü menajer Giovanni Branchini, Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'a olan ilgisini doğruladı. Branchini, yaptığı açıklamada, "Xabi, Mbappé dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Juventus formasıyla bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'e karşı kaptan olarak sahaya çıkarak kulüp tarihinde bir ilke imza atmıştı.

ARDA GÜLER İLE AYNI TAKIMDA OYNAYABİLİR

Eğer transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız Real Madrid'de Arda Güler'le takım arkadaşı olacak. Xabi Alonso'nun genç ve dinamik bir kadro planladığı, Kenan'ın bu yapıya uygun profilde bir oyuncu olarak değerlendirildiği bildirildi.