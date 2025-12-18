Haberler

Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım / Metin eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, takımının RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mental zorluklara rağmen her zaman takımı için mücadele edeceğini belirten Ünyay, Galatasaray taraftarının destekleyici tutumuna teşekkür etti.

Galatasaraylı oyuncu Arda Ünyay, "Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her maçın önemli olduğunu vurgulayan Ünyay, "Çok yüksek bir mücadele oldu. Her maç bizim için önemli. Galatasaray oyuncusu sahada yüzde 100'ünü vermek zorundadır. Sahaya çıktığımda Galatasaray için her zaman yüzde 100'ümü veriyorum" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH ADIM ADIM DAHA İYİ OLACAĞIM VE GELİŞECEĞİM'

Arda Ünyay, Galatasaray taraftarının yanında olduğunu hissettiğini söyleyerek, "Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim" açıklamasını yaptı.

'ABDÜLKERİM BARDAKCI, MENTAL AÇIDAN BANA BU SÜREÇTE ÇOK DESTEK VERDİ'

İdol olarak gördüğü futbolcular hakkında konuşan 18 yaşındaki oyuncu, "Abdülkerim Bardakcı, mental açıdan bana bu süreçte çok destek verdi. Takımda herkes benimle konuştu. Herkes bana çok destek oldu. İdol konusunda, Ramos'u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk'ı 90 dakika izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Apo abi ve Davinson Sanchez'i söylersem daha iyi olur" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DE KAZANIRIZ ÇÜNKÜ BİZ GALATASARAYLIYIZ'

Galatasaray'daki hedeflerinin altını çizen Ünyay sözlerine şöyle tamamladı:

"Hedefler bitmez ama inşallah bu takımda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA kupasını, Süper Ligi kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız çünkü biz Galatasaraylıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump, marihuananın bir alanda kullanımına izin verdi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
title